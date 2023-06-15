Завтра в Киеве ограничат движение по центральным улицам из-за проведения мероприятий
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. В Киеве 16 июня из-за проведения мероприятий в течение дня будет ограничено движение для транспортных средств по центральным улицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на КГВА.
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«Вниманию киевлян и гостей города. Завтра, 16 июня, в связи с проведением мероприятий в течение дня будет ограничено движение для транспортных средств по центральным улицам Киева», - говорится в сообщении.
Сообщается, что о возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
Дополнение
В Киеве модернизируют бомбоубежища и установят 200 модульных укрытий.