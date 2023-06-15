ДТП в Киеве: несовершеннолетние на электросамокате столкнулись с машиной патрульной полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июня. УНН. В Соломенском районе Киева произошло ДТП с участием экипажа патрульной полиции и несовершеннолетних на электросамокате, сообщает патрульная полиция Украины в Telegram, пишет УНН.
Детали
Вчера, около 20:30 часов, в Соломенском районе произошло ДТП с участием экипажа патрульной полиции и несовершеннолетних 2009 и 2012 года рождения, которые вдвоем двигались на электросамокате.
Предварительно известно, что патрульные выезжали с придворовой территории в это время произошло столкновение с электросамокатом, на котором двигались несовершеннолетние. Руководителей электросамоката госпитализировали в больницу "Охматдет" с ушибами. Угрозы их жизни и здоровью нет.
Назначено служебное расследование, которое проводит служба мониторинга.
Следственно-оперативная группа устанавливает все обстоятельства и детали дорожно-транспортного происшествия.
Напомним
Завтра в Киеве ограничат движение по центральным улицам из-за проведения мероприятий.