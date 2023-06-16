Вʼїхали на велосипеді у вантажівку: у Білій Церкві госпіталізували двох дівчаток
Київ • УНН
КИЇВ. 16 червня. УНН. У Білій Церкві дві дівчинки потрапили у ДТП, в'їхавши на велосипеді у вантажівку, їх доставили до лікарні, передає УНН із посиланням на поліцію Київської області.
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Як повідомили у поліції, у Білій Церкві двоє дівчаток вирішили проїхати на велосипеді по зустрічній смузі руху. Під час зустрічі з автомобілем одна з дівчаток намагалась зупинитись, але в результаті впала разом зі своєю подругою прямо перед автомобілем.
Швидка допомога негайно доставила дівчат до лікарні, де у однієї з них було встановлено перелом.
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