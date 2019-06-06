Вятрович отреагировал на слова Кучмы "не стрелять в ответ"

"Не стреляют в ответ те, кого поставили к стенке", - написал Вятрович.

Напомним, вчера в Минске состоялось заседание рабочих групп в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Украинскую сторону представлял Владимир Кучма, которого Президент Украины Владимир Зеленский от 3 июня назначил полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014-го по 2018 год.

Одной из договоренностей стало указывание не только времени начала "режима тишины", но и механизма его внедрения.

"Это принципиально. Поскольку ни одна сторона не хотела ставить себя в неловкое положение, чтобы потом отвечать за это. А сегодня мы перед всем миром должны показать, что хотим этого "режима тишины". Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, а также введен запрет на обстрел гражданских объектов - школ, детских садов. До 19 июня группа должна разработать предложения. Мы должны 19 числа их утвердить", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.