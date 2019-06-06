В'ятрович відреагував на слова Кучми "не стріляти у відповідь"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Очільник Інституту національної пам’яті (УІНП) Володимир Вятрович відреагував на слова очільника української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми стосовно початку “режиму тиші”. Про це повідомляє УНН з посиланням на його Facebook-сторінку.
"Не стріляють у відповідь ті, кого поставили до стінки", - написав В'ятрович.
Нагадаємо, вчора у Мінську відбулось засідання робочих груп у рамках Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Українську сторону представляв Володимир Кучма, якого Президент України Володимир Зеленський від 3 червня призначив повноважним представником Києва у контактній групі. Раніше він вже обіймав цю посаду з 2014-го по 2018 рік.
Однією з домовленостей стало зазначення не лише часу початку “режиму тиші”, а й механізму його запровадження.
“Це принципово. Бо жодна сторона не хотіла ставити себе в незручне становище, щоб потім відповідати за це. А сьогодні ми перед усім світом повинні показати, що хочемо цього „режиму тиші“. Має бути записано, щоб не стріляти у відповідь, а також запроваджена заборона на обстріл громадських об’єктів — шкіл, дитячих садків. До 19 червня група повинна розробити такі пропозиції. Ми маємо 19 числа їх затвердити”, — наголосив очільник української делегації в ТКГ.