Вятрович прокомментировал ноту протеста от Польши по Гуте Пеняцкой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает странным тот факт, что посольство Польши выразило ноту протеста Министерству иностранных дел Украины в связи с текстом информационной таблицы возле памятника жертвам в Гуте Пеняцкой. Об этом он сообщил в комментарии журналисту УНН.
"Очень странный протест, потому что я не вижу ничего антипольского в этом тексте (информационной таблицы - ред.). Я не вижу ничего, чтобы противоречило истории того, что происходило в Гуте Пеняцкой. Удивительно, что польские политики считают возможным так резко реагировать на попытки говорить о том, что произошло в Гуте Пеняцкой. Очевидно, что здесь мы являемся свидетелями дальнейшей политизации темы польскими политиками", - отметил Вятрович.
Напомним, посольство Польши выразило ноту протеста МИД Украины в связи с текстом установленной информационной таблицы возле памятника жертвам в Гуте Пеняцкой. На таблице, стоящей рядом с памятником жертвам трагедии, на украинском, польском и английском языках написано, что за преступление отвечают "немецкие нацисты", а в селе действовали "польские отряды", и пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара указала, что таблица "содержит фальшивую информацию о ходе преступления с 1944 года", отмечают польские СМИ.
Как сообщал УНН, президент Польши Анджей Дуда обвинил СС "Галичина" и УПА в "геноциде" в Гуте Пеняцкой.
Отметим, в прошлом году 26 февраля президент Дуда в своем обращении также обвинил украинских солдат и националистов в "геноциде" против поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году.