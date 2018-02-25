Анджей Дуда: хочемо хороших відносин з Україною, але забути про "геноцид" не можна

У неділю на території колишнього села Гута Пеняцька на Львівщині польська офіційна делегація вшанувала пам‘ять поляків, убитих тут 28 лютого 1944 року. Під час церемонії державний секретар канцелярії президента Польщі Адам Квятковський зачитав звернення Анджея Дуди, у якому йшлося про “геноцид проти поляків”, здійснений українськими колабораціоністами (дивізія СС “Галичина”), поліцією та націоналістами у Гуті Пеняцькій.

“Злочин геноциду, вчинений тут українськими солдатами та поліцейськими на службі гітлерівського Третього рейху і українськими націоналістами, призвів до знищення близько тисячі людей: польських жителів Гути Пеняцької, а також євреїв та біженців з інших міст Волині та Поділля, яких вони переховували”, — заявив президент Дуда.

Він додав, що “невинна смерть, заподіяна лише тому, що вони поляки, лякає величезною жорстокістю”. За словами президента Польщі, обов’язок сучасних поляків — “не забувати про злочини у Гуті Пеняцькій”, “пам’ятати і робити висновки”.

Президент Польщі наголосив: поляки прагнуть хороших відносин з українцями, але майбутнє слід “будувати на основі істини, а не брехні чи запереченні”.

“Наші нації потребують одна одну, щоб обидві наші країни були сильними і безпечними. Тому нам також потрібна пам’ять і правда про те, що сталося тут 28 лютого 1944 року. Так, щоб нічого подібного не відбувалося знову, і щоб наші відносини ґрунтувались на міцному фундаменті і взаємній довірі”, — заявив Анджей Дуда.

Як повідомляв УНН, підписані президентом Польщі Анджеєм Дудою зміни в закон про Інститут національної пам’яті опублікували в офіційному журналі законів Республіки Польща.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни в закон про ІНП 6 лютого. Згідно з рішенням А.Дуди, зміни протягом тижня повинні надійти на розгляд до Конституційного суду.

Прийняті в Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду “бандерівської ідеології”, викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.