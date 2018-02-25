Анджей Дуда: хотим хороших отношений с Украиной, но забыть о "геноциде" нельзя

В воскресенье на территории бывшего села Гута Пеняцкая Львовской области польская официальная делегация почтила память поляков, убитых здесь 28 февраля 1944. Во время церемонии государственный секретарь канцелярии президента Польши Адам Квятковский зачитал обращение Анджея Дуды, в котором говорилось о “геноциде против поляков”, осуществленный украинскими коллаборационистами (дивизия СС “Галичина”), полицией и националистами в Гуте Пеняцкой.

“Преступление геноцида, совершенное здесь украинскими солдатами и полицейскими на службе гитлеровского Третьего рейха и украинскими националистами, привело к уничтожению около тысячи человек: польских жителей Гуты Пеняцкой, а также евреев и беженцев из других городов Волыни и Подолья, которых они прятали”, — заявил президент Дуда.

Он добавил, что “невинная смерть, причиненная только потому, что они поляки, пугает огромной жестокостью”. По словам президента Польши, обязанность современных поляков — “не забывать о преступлениях в Гуте Пеняцкой”, “помнить и делать выводы”.

Президент Польши подчеркнул: поляки стреляться к хорошим отношениям с украинцами, но будущее следует “строить на основе истины, а не лжи или отрицании”.

“Наши страны нуждаются друг в друге, чтобы обе наши страны были сильными и безопасными. Поэтому нам также нужна память и правда о том, что произошло здесь 28 февраля 1944 года. Так, чтобы ничего подобного не происходило снова, и чтобы наши отношения основывались на прочном фундаменте и взаимном доверии”, — заявил Дуда.

Как сообщал УНН, подписанные президентом Польши Анджеем Дудой изменения в закон об Институте национальной памяти опубликовали в официальном журнале законов Республики Польша.

Напомним, президент Польши Дуда подписал изменения в закон о ИНП 6 февраля. Согласно решению А.ДУДА, изменения в течение недели должны поступить на рассмотрение в Конституционный суд.

Принятые в Польше изменения в закон о ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду “бандеровской идеологии”, вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.