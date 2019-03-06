В'ятрович прокоментував ноту протесту від Польщі щодо Гути Пеняцької
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає дивним той факт, що посольство Польщі висловило ноту протесту Міністерству закордонних справ України у зв’язку з текстом інформаційної таблиці неподалік пам’ятника жертвам у Гуті Пеняцькій. Про це він повідомив у коментарі журналісту УНН.
"Дуже дивний протест, тому що я не бачу нічого антипольського у цьому тексті (інформаційної таблиці – ред.). Я не бачу нічого, щоб суперечило історії того, що відбувалося у Гуті Пеняцькій. Дивно, що польські політики вважають за можливе так різко реагувати на спроби говорити про те, що сталося у Гуті Пеняцькій. Очевидно, що тут ми є свідками подальшої політизації теми польськими політиками", - зазначив В’ятрович.
Нагадаємо, посольство Польщі висловило ноту протесту МЗС України у зв’язку з текстом встановленої інформаційної таблиці неподалік пам’ятника жертвам у Гуті Пеняцькій. На таблиці, що стоїть поруч із пам’ятником жертвам трагедії, українською, польською та англійською мовами написано, що за злочин відповідають "німецькі нацисти", а у селі діяли "польські загони", і речниця МЗС Польщі Ева Сувара вказала, що таблиця "містить фальшиву інформацію про перебіг злочину з 1944 року", відзначають польські ЗМІ.
Як повідомляв УНН, президент Польщі Анджей Дуда звинуватив СС "Галичина" та УПА у "геноциді" у Гуті Пеняцькій.
Зазначимо, минулого року 26 лютого президент Анджей Дуда у своєму зверненні також звинуватив українських солдатів та націоналістів у "геноциді" проти поляків у селі Гута Пеняцька в 1944 році.