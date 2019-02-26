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Посольство Польщі висловило ноту протесту МЗС України

Посольство Польщі висловило ноту протесту МЗС України

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого УНН. Посольство Польщі в Києві висловило ноту протесту Міністерству закордонних справ України у зв’язку зі спробами релятивізувати злочин у Гуті Пеняцькій. Про це у понеділок, 25 лютого, повідомила речниця дипломатичного відомства Польщі Ева Сувара. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське Радіо". 

За словами Сувари, прикладом спроби релятивізації трагічних подій у Гуті Пеняцькій є, зокрема, "інформаційна таблиця, що встановлена у 2018 році неподалік пам’ятника жертвам, яка містить фальшиву інформацію про перебіг злочину з 1944 року, а також напис у місці пам’яті українців, котрі загинули у населених пунктах за 20 км від Гути, у якому говориться про вшанування українських жителів сусідніх сіл, закатованих польськими шовіністами та радянськими партизанами".

"Посольство Республіки Польща в Києві звернулося у цій справі із нотою протесту до МЗС України, наголосивши, що місця пам’яті з таким текстом ставлять сумнів заявлену владою України політику добросусідства та примирення у відносинах з Польщею, а також просить українську сторону роз’яснити законність та обставини встановлення обох об’єктів", - повідомила речниця МЗС Польщі.

За її словами, у ноті наголошено, що Польща відкрита до діалогу для роз’яснення історичних суперечностей.

На таблицю, що стоїть поруч із пам’ятником жертвам трагедії, на якій по-українськи, по-польськи та по-англійськи написано, що за злочин відповідають "німецькі нацисти", а у селі діяли "польські загони", звернули увагу теж під час торічних заходів у 74-і роковини погрому в Гуті Пеняцькій.

ВІце-президент Інституту національної пам’яті Польщі Кшиштоф Шваґжик тоді відзначив, що зміст напису на таблиці – це "провокація з боку певних українських сил, котрі хочуть переписати історію". "Незважаючи на те, скільки би таких таблиць не з’явилося, ніщо не змінює факту, що 28 лютого 1944 року жителі Гути Пеняцької були вбиті українцями на німецькій службі", - сказав Шваґжик.

Раніше, Дуда звинуватив СС "Галичина" та УПА у "геноциді" у Гуті Пеняцькій

Зазначимо, минулого року 26 лютого президент Анджей Дуда у своєму зверненні також звинуватив українських солдатів та націоналістів у "геноциді" проти поляків у селі Гута Пеняцька в 1944 році.

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