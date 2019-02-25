Дуда звинуватив СС "Галичина" та УПА у "геноциді" у Гуті Пеняцькій

"Геноцид, вчинений тут солдатами дивізії СС "Галичина" і Української повстанської армії, був одним з найбільших за кілька років злочинів, які ми називаємо різаниною польського населення на Волині, Поділлі та у Львові", - йдеться у листі Дуди.

Він також нагадав, що десять років тому це місце відвідав президент Польщі Лех Качинський, який у присутності тодішнього президента України Віктора Ющенка "говорив про важку правду про те, що тут сталося".

"Він закликав до примирення, солідарності та спільної побудови кращого майбутнього, дружби і миру… І сьогодні я хочу висловити надію, що ці слова будуть реалізовані завдяки нашим зусиллям сьогодні і наступних поколінь", - написав президент Польщі.

Зазначимо, минулого року 26 лютого президент Анджей Дуда у своєму зверненні також звинуватив українських солдатів та націоналістів у "геноциді" проти поляків у селі Гута Пеняцька в 1944 році.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України заявили, що обов'язок перед жертвами конфліктів минулого закликає Україну і Польщу до критичного і конструктивного діалогу, а не до взаємних звинувачень.