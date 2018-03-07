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У МЗС України закликали поляків до спільного примирення

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що обов'язок перед жертвами конфліктів минулого закликає Україну і  Польщу до критичного і конструктивного діалогу, а не до взаємних звинувачень. Про це йдеться в заяві МЗС, передає УНН.

“Ми вважаємо Польщу дружньою країною і добрим сусідом і вдячні за неоціненну підтримку, яку ми отримуємо від наших польських друзів у боротьбі з російським агресором. Дотримуючись демократичних стандартів і свободи слова, Україна категорично виступає проти закликів до насильства чи розпалювання міжнаціональної ворожнечі”, — йдеться в коментарі.

Водноча, як зазначили в міністерстві, українське суспільство надзвичайно турбують контраверсійні зміни законодавства Польщі та маніпулятивна риторика деяких польських політиків і урядовців. Частина суспільства, за словами МЗС, емоційно реагує на націоналістичні марші в Польщі з відверто антиукраїнськими гаслами.

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“Ми бачимо своїм завданням вирішення спірних моментів, а не посилення розбіжностей. Обов’язок перед невинними жертвами братовбивчих конфліктів минулого закликає нас до критичного, чесного і конструктивного діалогу, а не до практики постійних взаємних звинувачень. Ми маємо намагатися розуміти один одного, навість якщо ми у чомусь не згодні”, — наголосили в міністерстві.

Як приклад у МЗС згадали про спільну молитву в Павлокомі та закликали поляків до продовження спільного примирення.

“Нещодавня спільна молитва у Павлокомі має стати добрим прикладом для такої ж спільної молитви у Сагрині, Гуті Пеняцькій, Павлівці і багатьох інших місцях пам’яті. Ми готові до продовження спільного примирення, якого, переконані, очікує переважна більшість українців і поляків!” — заявили в українському відомстві.

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