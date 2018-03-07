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В МИД Украины призвали поляков к общему примирению

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что долг перед жертвами конфликтов прошлого призывает Украину и Польшу к критическому и конструктивному диалогу, а не к взаимным обвинениям. Об этом говорится в заявлении МИД, передает УНН.

“Мы считаем Польшу дружественной страной и хорошим соседом и благодарны за неоценимую поддержку, которую мы получаем от наших польских друзей в борьбе с российским агрессором. Следуя демократическим стандартам и свободе слова, Украина категорически выступает против призывов к насилию или разжиганию межнациональной розни”, — говорится в комментарии.

При этом, как отметили в министерстве, украинское общество чрезвычайно беспокоят контраверсионные изменения законодательства Польши и манипулятивная риторика некоторых польских политиков и чиновников. Часть общества, по словам МИД, эмоционально реагирует на националистические марши в Польше с откровенно антиукраинскими лозунгами.

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“Мы видим своей задачей решение спорных моментов, а не усиление разногласий. Долг перед невинными жертвами братоубийственных конфликтов прошлого призывает нас к критическому, честному и конструктивному диалогу, а не к практике постоянных взаимных обвинений. Мы должны пытаться понимать друг друга, даже если мы в чем-то не согласны”, — отметили в министерстве.

В качестве примера в МИД вспомнили о совместной молитве в Павлокоме и призвали поляков к продолжению общего примирения.

“Недавняя общая молитва в Павлокоме должна стать хорошим примером для такой же общей молитвы в Сагрыни, Гуте Пеняцкой, Павловке и многих других местах памяти. Мы готовы к продолжению совместной примирения, которого, убеждены, ожидает большинство украинцев и поляков!” — заявили в украинском ведомстве.

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