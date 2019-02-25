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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Дуда обвинил СС "Галичина" и УПА в "геноциде" в Гуте Пеняцкой

Дуда обвинил СС "Галичина" и УПА в "геноциде" в Гуте Пеняцкой

Киев  •  УНН

 • 17907 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Президент Польши Анджей Дуда написал письмо к участникам мероприятия, посвященного памяти убитых в Гуте Пеняцкой 28 февраля 1944. В своем письме Дуда обвинил в "геноциде" солдат дивизии СС "Галичина" и Украинской повстанческой армии в этом населенном пункте, передает УНН со ссылкой на заявление на сайте польского президента.

"Геноцид, совершенный здесь солдатами дивизии СС "Галичина" и Украинской повстанческой армии, был одним из крупнейших за несколько лет преступлений, которые мы называем резней польского населения на Волыни, Подолье и во Львове", - говорится в письме Дуды.

Он также напомнил, что десять лет назад это место посетил президент Польши Лех Качиньский, который в присутствии тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко "говорил о тяжелой правде о том, что здесь произошло".

"Он призвал к примирению, солидарности и совместному построению лучшего будущего, дружбы и мира ... И сегодня я хочу выразить надежду, что эти слова будут реализованы благодаря нашим усилиям сегодня и последующих поколений", - написал президент Польши.

Отметим, в прошлом году 26 февраля президент Дуда в своем обращении также обвинил украинских солдат и националистов в "геноциде" против поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что долг перед жертвами конфликтов прошлого призывает Украину и Польшу к критическому и конструктивному диалогу, а не к взаимным обвинениям.

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