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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Посольство Польши выразил ноту протеста МИД Украины

Посольство Польши выразил ноту протеста МИД Украины

Киев  •  УНН

 • 19581 просмотра

КИЕВ. 26 февраля УНН. Посольство Польши в Киеве выразило ноту протеста Министерству иностранных дел Украины в связи с попытками релятивизировать преступление в Гуте Пеняцкой. Об этом в понедельник, 25 февраля, сообщила пресс-секретарь дипломатического ведомства Польши Ева Сувара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

По словам Сувари, примером попытки релятивизации трагических событий в Гуте Пеняцкой являются, "информационная таблица, установленная в 2018 году возле памятника жертвам, которая содержит фальшивую информацию о ходе преступления с 1944 года, а также надпись в месте памяти украинцев, погибших в населенных пунктах в 20 км от Гуты, в котором говорится о чествовании украинских жителей соседних сел, замученных польскими шовинистами и советскими партизанами".

"Посольство Республики Польша в Киеве обратилось в этом деле с нотой протеста в МИД Украины, отметив, что места памяти с текстом ставят вопрос заявленную властями Украины политику добрососедства и примирения в отношениях с Польшей, а также просит украинскую сторону разъяснить законность и обстоятельства установления обоих объектов", - сообщила пресс-секретарь МИД Польши.

По ее словам, в ноте отмечается, что Польша открыта к диалогу для разъяснения исторических противоречий.

На таблицу, что стоит рядом с памятником жертвам трагедии, на которой по-украински, по-польски и по-английски написано, что за преступление отвечают "немецкие нацисты", а в селе действовали "польские отряды", обратили внимание тоже во время прошлогоднего мероприятий в семьдесят четвёртой годовщины погрома в Гуте Пеняцкой.

Вице-президент Института национальной памяти Польши Кшиштоф Швагжик тогда отметил, что содержание надписи на доске - это "провокация со стороны определенных украинских сил, которые хотят переписать историю". "Несмотря на то, сколько бы таких таблиц не появилось, ничто не меняет факта, что 28 февраля 1944 жители Гуты Пеняцкой были убиты украинцами на немецкой службе", - сказал Швагжик.

Ранее, Дуда обвинил СС "Галичина" и УПА в "геноциде" в Гуте Пеняцкой .

Отметим, в прошлом году 26 февраля президент Дуда в своем обращении также обвинил украинских солдат и националистов в "геноциде" против поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году.

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