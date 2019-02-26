Посольство Польши выразил ноту протеста МИД Украины

По словам Сувари, примером попытки релятивизации трагических событий в Гуте Пеняцкой являются, "информационная таблица, установленная в 2018 году возле памятника жертвам, которая содержит фальшивую информацию о ходе преступления с 1944 года, а также надпись в месте памяти украинцев, погибших в населенных пунктах в 20 км от Гуты, в котором говорится о чествовании украинских жителей соседних сел, замученных польскими шовинистами и советскими партизанами".

"Посольство Республики Польша в Киеве обратилось в этом деле с нотой протеста в МИД Украины, отметив, что места памяти с текстом ставят вопрос заявленную властями Украины политику добрососедства и примирения в отношениях с Польшей, а также просит украинскую сторону разъяснить законность и обстоятельства установления обоих объектов", - сообщила пресс-секретарь МИД Польши.

По ее словам, в ноте отмечается, что Польша открыта к диалогу для разъяснения исторических противоречий.

На таблицу, что стоит рядом с памятником жертвам трагедии, на которой по-украински, по-польски и по-английски написано, что за преступление отвечают "немецкие нацисты", а в селе действовали "польские отряды", обратили внимание тоже во время прошлогоднего мероприятий в семьдесят четвёртой годовщины погрома в Гуте Пеняцкой.

Вице-президент Института национальной памяти Польши Кшиштоф Швагжик тогда отметил, что содержание надписи на доске - это "провокация со стороны определенных украинских сил, которые хотят переписать историю". "Несмотря на то, сколько бы таких таблиц не появилось, ничто не меняет факта, что 28 февраля 1944 жители Гуты Пеняцкой были убиты украинцами на немецкой службе", - сказал Швагжик.



Ранее, Дуда обвинил СС "Галичина" и УПА в "геноциде" в Гуте Пеняцкой .



Отметим, в прошлом году 26 февраля президент Дуда в своем обращении также обвинил украинских солдат и националистов в "геноциде" против поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году.