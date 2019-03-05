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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 28183 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123277 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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7 марта, 06:35 • 117264 просмотра

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Вятрович поддержал реукраинизацию Украины

Вятрович поддержал реукраинизацию Украины

Киев  •  УНН

 • 23043 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что реукраинизация Украины - это защита ее населения от лжи, деформирующего индивидуальную и общественное сознание. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Реукраинизация Украины - это защита ее населения от лжи, деформирующего индивидуальную и общественное сознание. Поэтому украинский язык - это оружие в борьбе за правду", - написал Вятрович.

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Он считает, что язык - это инструмент для описания реальности, в русском языке эту функцию потеряно. Главным назначением "языка" наоборот стало выстраивание виртуальной реальности и ее имплементация в сознание его носителей.

"Поэтому российская пропаганда лучше работает именно на русском и именно для русскоязычного населения. Большинство конструктов российской пропаганды просто не переводятся на другие языки", - добавил он.

Он привел пример со словами вроде "каратели", "ополченцы", которые теряют нужные пропаганде коннотации и не работают с иноязычными аудиториями.

"Попытки их объяснить иностранцу такие же бесполезные как попытки перевести сочный русский мат. За пределами русскоязычных территорий "новости" о распятого мальчика вызывают удивление, смех, отвращение. А в пределах - парализующий ужас от услышанного", - добавил Вятрович.

Как сообщал УНН, Рада начала рассмотрение "языкового закона": подано более двух тысяч поправок

Напомним, Верховная Рада Украины начнет рассмотрение поправок к языковому закону на следующей сессионной неделе, во вторник.

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