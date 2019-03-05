Вятрович поддержал реукраинизацию Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что реукраинизация Украины - это защита ее населения от лжи, деформирующего индивидуальную и общественное сознание. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Реукраинизация Украины - это защита ее населения от лжи, деформирующего индивидуальную и общественное сознание. Поэтому украинский язык - это оружие в борьбе за правду", - написал Вятрович.
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Он считает, что язык - это инструмент для описания реальности, в русском языке эту функцию потеряно. Главным назначением "языка" наоборот стало выстраивание виртуальной реальности и ее имплементация в сознание его носителей.
"Поэтому российская пропаганда лучше работает именно на русском и именно для русскоязычного населения. Большинство конструктов российской пропаганды просто не переводятся на другие языки", - добавил он.
Он привел пример со словами вроде "каратели", "ополченцы", которые теряют нужные пропаганде коннотации и не работают с иноязычными аудиториями.
"Попытки их объяснить иностранцу такие же бесполезные как попытки перевести сочный русский мат. За пределами русскоязычных территорий "новости" о распятого мальчика вызывают удивление, смех, отвращение. А в пределах - парализующий ужас от услышанного", - добавил Вятрович.
Как сообщал УНН, Рада начала рассмотрение "языкового закона": подано более двух тысяч поправок
Напомним, Верховная Рада Украины начнет рассмотрение поправок к языковому закону на следующей сессионной неделе, во вторник.