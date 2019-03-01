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Парубій про мовний закон: важко передбачити, як довго триватиме розгляд

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій назвав початок розгляду у другому читанні закону про забезпечення функціонування української мови як державної найважливішим рішенням цього пленарного тижня. Разом із тим він зауважив, що важко передбачити, як довго триватиме розгляд через активність авторів правок, передає УНН із посиланням на ТК “РАДА”.

“Це важливо, що Верховна Рада розпочала розгляд закону про мову, оскільки ухвалення рішення тепер стає незворотнім”, — пояснив Парубій. За його словами, тепер будь-які спроби перешкоджати цьому процесу не матимуть жодної перспективи.

Разом із тим він зауважив, що “важко передбачити, як довго триватиме розгляд через активність авторів правок”.

Коментуючи розгляд законопроекту, Парубій зазначив, що розуміє що будуть намагання перешкоджати цьому процесу, утім “захист своєї мови не розколює суспільство — мова єднає, оскільки цей закон саме про державну мову”.

Голова парламенту висловив упевненість, що компромісні положення законопроекту зможуть об’єднати зал під час його розгляду.

“Не маю сумнівів, що ми вийдемо на позитивне голосування, що закону про українську мову бути, і політичні емоції не перешкоджатимуть його проходженню”, — наголосив Голова Верховної Ради.

Нагадаємо, 28 лютого Верховна Рада України почала розглядати законопроект про мову в другому читанні. До нього було подано понад 2000 правок, також проект документу вже викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.

Раніше спікер Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозував, що розгляд закону про мову може зайняти кілька днів.

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