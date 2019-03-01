Парубий о языковом законе: трудно предсказать, как долго продлится рассмотрение
Киев • УНН
КИЕВ. первое марта. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий назвал начало рассмотрения во втором чтении закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного важнейшим решением этой пленарной недели. Вместе с тем он отметил, что трудно предсказать, как долго продлится рассмотрение из-за активности авторов поправок, передает УНН со ссылкой на ТК "Рада".
"Это важно, что Верховная Рада начала рассмотрение закона о языке, поскольку принятие решения теперь становится необратимым", - пояснил Парубий. По его словам, теперь любые попытки препятствовать этому процессу не будут иметь никакой перспективы.
Вместе с тем он отметил, что "трудно предсказать, как долго продлится рассмотрение из-за активности авторов поправок".
Комментируя рассмотрение законопроекта, Парубий отметил, что понимает, что будут попытки препятствовать этому процессу, впрочем "защита своего языка не раскалывает общество - язык объединяет, так как этот закон именно о государственном языке".
Председатель парламента выразил уверенность, что компромиссные положения законопроекта смогут объединить зал во время его рассмотрения.
"Не сомневаюсь, что мы выйдем на положительное голосование, закону об украинском языке быть, и политические эмоции не будут препятствовать его прохождению", - подчеркнул Глава Верховной Рады.
Напомним, 28 февраля Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. К нему было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.
Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.