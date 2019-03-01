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Рада почне розгляд правок до мовного закону на наступному сесійному тижні

Рада почне розгляд правок до мовного закону на наступному сесійному тижні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Верховна Рада України почне розгляд правок до мовного закону на наступному сесійному тижні, у вівторок. Про це повідомила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко під час ранкового засідання Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.

"Були до президії запитання, чи буде в нас сьогодні розпочато розгляд поправок до закону про мову. Ні, ми перейдемо до поправок закону про мову вже з вівторка наступного сесійного тижня", - зазначила вона.

При цьому вона оголосила перерву в засіданні Ради до 12:40.

Нагадаємо, вчора, 28 лютого, Верховна Рада України почала розглядати законопроект про мову в другому читанні. До нього було подано понад 2000 правок, також проект документу вже викликав гостру дискусію серед депутатського корпусу.

Раніше спікер Верховної Ради України Андрій Парубій прогнозував, що розгляд закону про мову може зайняти кілька днів.

Українські Національні Новини

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