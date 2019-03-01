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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Рада начнет рассмотрение поправок к языковому закону на следующей сессионной неделе

Рада начнет рассмотрение поправок к языковому закону на следующей сессионной неделе

Киев  •  УНН

 • 10193 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Верховная Рада Украины начнет рассмотрение правок к языковому закону на следующей сессионной неделе, во вторник. Об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко во время утреннего заседания Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.

"Были к президии вопросы, будет ли у нас сегодня начато рассмотрение поправок к закону о языке. Нет, мы перейдем к поправокам закона о языке уже со вторника на следующей сессионной неделе", - отметила она.

При этом она объявила перерыв в заседании Рады до 12:40.

Напомним, вчера, 28 февраля, Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.

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