Рада начнет рассмотрение поправок к языковому закону на следующей сессионной неделе

"Были к президии вопросы, будет ли у нас сегодня начато рассмотрение поправок к закону о языке. Нет, мы перейдем к поправокам закона о языке уже со вторника на следующей сессионной неделе", - отметила она.



При этом она объявила перерыв в заседании Рады до 12:40.



Напомним, вчера, 28 февраля, Верховная Рада Украины начала рассматривать законопроект о языке во втором чтении. В него было подано более 2000 поправок, также проект документа уже вызвал острую дискуссию среди депутатского корпуса.



Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозировал, что рассмотрение закона о языке может занять несколько дней.