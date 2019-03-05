В’ятрович підтримав реукраїнізацію України

КИЇВ. 5 березня. УНН. Голова Українського інституту Національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає, що реукраїнізація України — це захист її населення від брехні, що деформує індивідуальну та суспільну свідомість. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.