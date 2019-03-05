В’ятрович підтримав реукраїнізацію України
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Голова Українського інституту Національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає, що реукраїнізація України — це захист її населення від брехні, що деформує індивідуальну та суспільну свідомість. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Реукраїнізація України — це захист її населення від брехні, що деформує індивідуальну та суспільну свідомість. Тому українська мова — це зброя в боротьбі за правду”, — написав В’ятрович.
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Він вважає, що мова — це інструмент для опису реальності, в російській мові цю функцію втрачено. Головним призначенням “язика” навпаки стало вибудовування віртуальної реальності і її імплементація в свідомість його носіїв.
“Тому російська пропаганда найкраще працює саме російською і саме для російськомовного населення. Більшість конструктів російської пропаганди просто не перекладаються іншими мовами”, — додав він.
Він навів приклад зі словами на кшталт “каратєлі”, “ополчєнци”, які втрачають потрібні пропаганді конотації і не працюють з іншомовними аудиторіями.
“Спроби їх пояснити іноземцю такі ж марні як спроби перекласти соковитий російський мат. За межами російськомовних теренів „новини“ про розіп‘ятого хлопчика викликають здивування, сміх, огиду. А в межах — паралізуючий жах від почутого”, — додав В’ятрович.
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Нагадаємо, Верховна Рада України почне розгляд правок до мовного закону на наступному сесійному тижні, у вівторок.