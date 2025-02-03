«Ввели понятие подчинения": на ВОТ Луганщины оккупанты упрощают процесс изъятия земель у физлиц
Киев • УНН
На временно оккупированной Луганщине с марта 2025 года вводятся новые нормы по изъятию земельных участков у собственников. За несоответствие требованиям предусмотрен штраф до 50 тыс. рублей с последующим изъятием участка.
Теперь владельцы садов и огородов обязаны подготовить к использованию земельный участок. В случае несоответствия, накладывается штраф - до 50 тыс российских рублей; далее планируют инициировать дела по изъятию земельных участков.
Об этом в эфире Суспільного рассказал начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, передает УНН.
Детали
Государство-агрессор пытается любыми путями, как оно говорит «законодательно закрепиться» на тех территориях, которая оккупирована, принимая различные законы и подзаконные акты относительно земель и собственности - отметил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.
По словам руководителя Луганской ОГА, с 1-го марта 2025 года на ВОТ вступают нормы закона государства-агрессора, согласно которому упрощены процедуры изъятия земельных участков.
Владельцы садов, огородов будут обязаны подготовить к использованию земельный участок. В чем здесь разница. Если сначала они бегали за переоформлением, и в некоторых частях это невозможно, потому что люди выехали на подконтрольную территорию, а пожилые люди не могут добраться до мест регистрации, если даже приносили им такие документы, поэтому ввели понятие подчинения.
Под понятием «подчинение», захватчиками понимается то, что участок должен быть пригоден к использованию.
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Если непригодна - то накладывается штраф - от 20 до 50 тыс российских рублей.
Это нововведение на ВОТ - и по сорнякам на территории и по домам, отметил руководитель ОВА.
Понятно, что люди которые 3 год вынуждены бежать, не могут починить эти дома. Поэтому понятно это все нарушает законодательные нормы международного права и Украины.
Больше всего на что оккупанты рассчитывают, что этот напор на людей - чтобы люди вернулись на оккупированную территорию, пояснил Лысогор.
Государство-агрессор попытается максимально создать условия, чтобы направить в свои органы документы и инициировать дела по изъятию земельных участков. Понятно, что это профанация и ни один такой акт на европейской арене не будет рассматриваться, и по возвращении они будут все аннулированы.
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