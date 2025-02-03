«Ввели понятие подчинения": на ВОТ Луганщины оккупанты упрощают процесс изъятия земель у физлиц

Теперь владельцы садов и огородов обязаны подготовить к использованию земельный участок. В случае несоответствия, накладывается штраф - до 50 тыс российских рублей; далее планируют инициировать дела по изъятию земельных участков.

Об этом в эфире Суспільного рассказал начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор, передает УНН.

Детали

Государство-агрессор пытается любыми путями, как оно говорит «законодательно закрепиться» на тех территориях, которая оккупирована, принимая различные законы и подзаконные акты относительно земель и собственности - отметил начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

По словам руководителя Луганской ОГА, с 1-го марта 2025 года на ВОТ вступают нормы закона государства-агрессора, согласно которому упрощены процедуры изъятия земельных участков.

Владельцы садов, огородов будут обязаны подготовить к использованию земельный участок. В чем здесь разница. Если сначала они бегали за переоформлением, и в некоторых частях это невозможно, потому что люди выехали на подконтрольную территорию, а пожилые люди не могут добраться до мест регистрации, если даже приносили им такие документы, поэтому ввели понятие подчинения.

Под понятием «подчинение», захватчиками понимается то, что участок должен быть пригоден к использованию.

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Это нововведение на ВОТ - и по сорнякам на территории и по домам, отметил руководитель ОВА.

Понятно, что люди которые 3 год вынуждены бежать, не могут починить эти дома. Поэтому понятно это все нарушает законодательные нормы международного права и Украины.

Больше всего на что оккупанты рассчитывают, что этот напор на людей - чтобы люди вернулись на оккупированную территорию, пояснил Лысогор.

Государство-агрессор попытается максимально создать условия, чтобы направить в свои органы документы и инициировать дела по изъятию земельных участков. Понятно, что это профанация и ни один такой акт на европейской арене не будет рассматриваться, и по возвращении они будут все аннулированы.