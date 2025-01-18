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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В захваченном Луганске военная техника оккупантов сбила насмерть двух девочек

В захваченном Луганске военная техника оккупантов сбила насмерть двух девочек

Киев  •  УНН

 • 2692 просмотра

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В центре временно оккупированного Луганска военная техника террористов сбила двух девочек 9 и 10 лет, которые погибли на месте. Оккупанты усиливают репрессии на захваченных территориях, создавая атмосферу страха среди мирного населения.

Во временно оккупированном Луганске вражеская техника в центре города сбила двух девочек в возрасте 9 и 10 лет. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

Дети погибли на месте.

Такие инциденты не единичны: передвижение машин захватчиков на оккупированных ими территориях несет прямую угрозу мирному населению. Несмотря на явную вину террористов, местных жителей нередко делают козлами отпущения, обвиняя в трагедиях, вызванных кремлевскими "освободителями". При этом настоящие виновники остаются безнаказанными.

Ситуация на временно оккупированных территориях ухудшается. В частности, в Запорожской области враг усиливает репрессии, разворачивая дополнительные блокпосты и вводя силы росгвардии. Под видом борьбы с "диверсантами" проводятся массовые проверки, что создает атмосферу постоянного страха и запугивания среди местного населения.

Агрессор все больше прибегает к методам террора, демонстрируя свое безразличие к человеческой жизни и безопасности.

ЦНС: российские захватчики "промывают мозги" детям на ВОТ12.04.23, 01:15 • 582303 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

ОбществоВойна
luhanskЛуганск
zaporozheЗапорожье

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