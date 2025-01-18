В захваченном Луганске военная техника оккупантов сбила насмерть двух девочек
Киев • УНН
В центре временно оккупированного Луганска военная техника террористов сбила двух девочек 9 и 10 лет, которые погибли на месте. Оккупанты усиливают репрессии на захваченных территориях, создавая атмосферу страха среди мирного населения.
Во временно оккупированном Луганске вражеская техника в центре города сбила двух девочек в возрасте 9 и 10 лет. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.
Детали
Дети погибли на месте.
Такие инциденты не единичны: передвижение машин захватчиков на оккупированных ими территориях несет прямую угрозу мирному населению. Несмотря на явную вину террористов, местных жителей нередко делают козлами отпущения, обвиняя в трагедиях, вызванных кремлевскими "освободителями". При этом настоящие виновники остаются безнаказанными.
Ситуация на временно оккупированных территориях ухудшается. В частности, в Запорожской области враг усиливает репрессии, разворачивая дополнительные блокпосты и вводя силы росгвардии. Под видом борьбы с "диверсантами" проводятся массовые проверки, что создает атмосферу постоянного страха и запугивания среди местного населения.
Агрессор все больше прибегает к методам террора, демонстрируя свое безразличие к человеческой жизни и безопасности.
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