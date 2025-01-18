У загарбаному Луганську військова техніка окупантів збила насмерть двох дівчаток

У тимчасово окупованому Луганську ворожа техніка в центрі міста збила двох дівчаток віком 9 і 10 років. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

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Діти загинули на місці.

Такі інциденти не є поодинокими: пересування машин загарбників на територіях, які вони окупували, несе пряму загрозу мирному населенню. Незважаючи на явну провину терористів, місцевих жителів нерідко роблять цапами-відбувайлами, звинувачуючи у трагедіях, спричинених кремлівськими "визволителями". При цьому справжні винуватці залишаються безкарними.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях погіршується. Зокрема, в Запорізькій області ворог посилює репресії, розгортаючи додаткові блокпости та вводячи сили росгвардії. Під виглядом боротьби з "диверсантами" проводяться масові перевірки, що створює атмосферу постійного страху та залякування серед місцевого населення.

Агресор дедалі більше вдається до методів терору, демонструючи свою байдужість до людського життя та безпеки.

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