У загарбаному Луганську військова техніка окупантів збила насмерть двох дівчаток
Київ • УНН
У центрі тимчасово окупованого Луганська військова техніка терористів збила двох дівчаток 9 і 10 років, які загинули на місці. Окупанти посилюють репресії на захоплених територіях, створюючи атмосферу страху серед мирного населення.
У тимчасово окупованому Луганську ворожа техніка в центрі міста збила двох дівчаток віком 9 і 10 років. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
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Діти загинули на місці.
Такі інциденти не є поодинокими: пересування машин загарбників на територіях, які вони окупували, несе пряму загрозу мирному населенню. Незважаючи на явну провину терористів, місцевих жителів нерідко роблять цапами-відбувайлами, звинувачуючи у трагедіях, спричинених кремлівськими "визволителями". При цьому справжні винуватці залишаються безкарними.
Ситуація на тимчасово окупованих територіях погіршується. Зокрема, в Запорізькій області ворог посилює репресії, розгортаючи додаткові блокпости та вводячи сили росгвардії. Під виглядом боротьби з "диверсантами" проводяться масові перевірки, що створює атмосферу постійного страху та залякування серед місцевого населення.
Агресор дедалі більше вдається до методів терору, демонструючи свою байдужість до людського життя та безпеки.
ЦНС: російські загарбники "промивають мізки" дітям на ТОТ12.04.23, 01:15 • 582392 перегляди