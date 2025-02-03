"Ввели поняття підпорядкування": на ТОТ Луганщини окупанти спрощують процес вилучення земель у фізосіб

Тепер власники садів і городів зобов’язані підготувати до використання земельну ділянку. У разі невідповідності, накладається штраф – до 50 тис російських рублів; далі планують ініціювати справи по вилученню земельних ділянок.

Про це в ефірі Суспільного розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, передає УНН.

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Держава-агресор намагається будь-якими шляхами, як вона каже "законодавчо закріпитися" на тих територіях, яка окупована, приймаючи різноманітні закони і підзаконні акти щодо земель та власності - наголосив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За словами керівника Луганської ОВА, з 1-го березня 2025 року на ТОТ набувають норми закону держави-агресора, згідно з яким спрощено процедури вилучення земельних ділянок.

Власники садів, городів будуть зобов’язані підготувати до використання земельну ділянку. В чому тут різниця. Якщо спочатку вони бігали за переоформленням, і в деяких частинах це неможливо, бо люди виїхали до підконтрольної території, а літні люди не можуть добратися до місць реєстрації, якщо навіть приносили їм такі документи, тому ввели поняття підпорядкування.

Під поняттям "підпорядкування", загарбниками розуміється те, що ділянка повинна бути придатна до використання.

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Це нововведення на ТОТ - і по бур’янах на території і по будинках, зазначив керівник ОВА.

Зрозуміло, що люди які 3 рік змушені тікати, не можуть полагодити ці будинки. Тому зрозуміло це все порушує законодавчі норми міжнародного права і України.

Найбільше на що окупанти розраховують, що цей натиск на людей – щоб люди повернулися на окуповану територію, пояснив Лисогор.

Держава-агресор спробує максимально створити умови, щоб направити до своїх органів документи та ініціювати справи по вилученню земельних ділянок. Зрозуміло, що це профанація і жоден такий акт на європейській арені не буде розглядатись, і після повернення вони будуть усі анульовані.