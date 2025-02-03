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"Ввели поняття підпорядкування": на ТОТ Луганщини окупанти спрощують процес вилучення земель у фізосіб

"Ввели поняття підпорядкування": на ТОТ Луганщини окупанти спрощують процес вилучення земель у фізосіб

Київ • УНН

 • 29184 перегляди

На тимчасово окупованій Луганщині з березня 2025 року вводяться нові норми щодо вилучення земельних ділянок у власників. За невідповідність вимогам передбачено штраф до 50 тис. рублів з подальшим вилученням ділянки.

Тепер власники садів і городів зобов’язані підготувати до використання земельну ділянку. У разі невідповідності, накладається штраф – до 50 тис російських рублів; далі планують ініціювати справи по вилученню земельних ділянок.

Про це в ефірі Суспільного розповів начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор, передає УНН.

Деталі

Держава-агресор намагається будь-якими шляхами, як вона каже "законодавчо закріпитися" на тих територіях, яка окупована, приймаючи різноманітні закони і підзаконні акти щодо земель та власності - наголосив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За словами керівника Луганської ОВА, з 1-го березня 2025 року на ТОТ набувають норми закону держави-агресора, згідно з яким спрощено процедури вилучення земельних ділянок. 

Власники садів, городів будуть зобов’язані підготувати до використання земельну ділянку. В чому тут різниця. Якщо спочатку вони бігали за переоформленням, і в деяких частинах це неможливо, бо люди виїхали до підконтрольної території, а літні люди не можуть добратися до місць реєстрації, якщо навіть приносили їм такі документи, тому ввели поняття підпорядкування.

- пояснив Лисогор

Під поняттям "підпорядкування", загарбниками розуміється те, що ділянка повинна бути придатна до використання.

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Якщо непридатна – то накладається штраф – від 20 до 50 тис російських рублів. 

Це нововведення на ТОТ - і по бур’янах на території і по будинках, зазначив керівник ОВА.

Зрозуміло, що люди які 3 рік змушені тікати, не можуть полагодити ці будинки. Тому зрозуміло це все порушує законодавчі норми міжнародного права і України.

 Найбільше на що окупанти розраховують, що цей натиск на людей – щоб люди повернулися на окуповану територію, пояснив Лисогор.

Держава-агресор спробує максимально створити умови, щоб направити до своїх органів документи та ініціювати справи по вилученню земельних ділянок. Зрозуміло, що це профанація і жоден такий акт на європейській арені не буде розглядатись, і після повернення вони будуть усі анульовані.

- підсумував керівник Луганської ОВА. 

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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