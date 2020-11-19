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3 марта, 21:00 • 110688 просмотра

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Введение полного локдауна считают нецелесообразным 61% граждан - исследование

Введение полного локдауна считают нецелесообразным 61% граждан - исследование

Киев  •  УНН

 • 11507 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Украине 61% граждан считают нецелесообразным введение полного локдауна, но его эффективность оценивают выше, чем от "карантина выходного дня". Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные исследования, проведенного Социологической группой "Рейтинг".

"61% считают нецелесообразным введение "жесткого карантина" (локдауна), (36% поддерживают). При этом, его эффективность оценивают значительно выше, чем "карантина выходного дня": 55% считают, что распространение коронавируса в результате локдауна уменьшится, 42% - имеют противоположное мнение", - говорится в результатах исследования.

Добавим, что исследование проводилось среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,8%. Сроки проведения: 15-17 ноября 2020 года.

Напомним, по информации Минздрава, соблюдение правил "карантина выходного дня" и соблюдение противоэпидемических правил позволят уменьшить количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 на 10-15% или, как минимум, остановиться на тех же цифрах, что есть сейчас.

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