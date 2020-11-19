Введення повного локдауну вважають недоцільним 61% громадян – дослідження

"61% вважають недоцільним запровадження "жорсткого карантину" (локдауну), (36% підтримують). При цьому, його ефективність оцінюють значно вище, ніж "карантину вихідного дня": 55% вважають, що поширення коронавірусу внаслідок локдауну зменшиться, 42% – мають протилежну думку", - йдеться у результатах дослідження.

Додамо, що дослідження проводилось серед населення України у віці від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 3000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 1,8%. Терміни проведення: 15-17 листопада 2020 року.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, дотримання правил "карантину вихідного дня" та дотримання протиепідемічних правил дозволять зменшити кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 на 10-15% або, як мінімум, зупинитися на тих самих цифрах, що є наразі.