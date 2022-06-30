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Уличных боев в Лисичанске нет, город не окружен - Гайдай

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 июня. УНН. Российские захватчики есть в окрестностях Лисичанска, но об уличных боях речь еще не идет. Город не окружен. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

Цитата

«Российские войска есть в окрестностях Лисичанска, но об уличных боях еще речь не идет. Лисичанск не окружен», - написал Гайдай в Telegram.

Детали

Гайдай отметил, что рашисты отчитываются, что контролируют чуть ли не половину города, и что Лисичанск оцеплен, но это ложь.

«Крайне тяжелая ситуация, обстрелов много. С нескольких направлений обстрелы происходят, потому что русская армия подошла с разных сторон к Лисичанску. Они как всегда уже отчитались, что они половину города контролируют и почти что город в окружении. Это неправда. Не соответствует действительности, но обстреливают очень мощно», - рассказал Гайдай.

На вопрос есть ли риск окружения Лисичанска, Гайдай ответил: «Такой риск в принципе есть, он давно есть, потому что они давно пытались из Попасной прилезть или из Белогоровки. Такие варианты в теории, но на практике наши военные видят всю карту боевых действий. Видят откуда подходят враждебные действия, видят, где у них там есть резервы, где могут быть проблемы критические. Поэтому они там все контролируют, и как говорят военные: ситуация тяжелая, но полностью контролируемая».

Кроме того, он сообщил, что эвакуация из города пока невозможна из-за мощных обстрелов. Подъездные дороги в Лисичанске оккупанты минируют противотанковыми минами.

Дополнение

Генштаб сообщал, что российские оккупанты ведут штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеют частичный успех, удерживают северо-западную и юго-восточную части завода.

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