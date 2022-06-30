Вуличних боїв в Лисичанську немає, місто не оточене - Гайдай

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«Російські війська є на околицях Лисичанська, але про вуличні бої ще не йдеться. Лисичанськ не оточений», - написав Гайдай у Telegram.

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Гайдай зазначив, що рашисти звітують, що контролюють ледь не половину міста, і що Лисичанськ оточений, але це брехня.

«Вкрай важка ситуація, обстрілів багато. З декількох напрямків обстріли відбуваються, тому що російська армія підійшла з різних боків до Лисичанську. Вони як завжди вже відзвітували, що вони половину міста контролюють і майже місто в оточенні. Це не правда. Не відповідає дійсності, але обстрілюють дуже потужні», - розповів Гайдай.

На запитання чи є ризик оточення Лисичанська, Гайдай відповів: «Такий ризик в принципі є, він давно є, тому що вони давно намагались з Попасної прилізти або з Білогорівки. Такі варіанти в теорії, але на практиці наші військові бачать всю мапу бойових дій. Бачать звідки підходять ворожі дії, бачать де в них там є резерви, де можуть бути проблеми критичні. Тому вони все там контролюють,і як кажуть військові: ситуація важка, але повністю контрольована».

Окрім того, він повідомив, що евакуація з міста поки неможлива через потужні обстріли. Під‘їзні дороги до Лисичанська окупанти мінують протитанковими мінами.

Доповнення

Генштаб повідомляв, що російські окупанти ведуть штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, мають частковий успіх, утримують північно-західну та південно-східну частини заводу.