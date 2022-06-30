Рашисти утримують північно-західну та південно-східну частини Лисичанського нафтопереробного заводу

Цитата

«На Лисичанському напрямку противник обстрілює позиції наших військ в районі міста Лисичанськ. Веде штурмові дії в районі Лисичанського нафтопереробного заводу, має частковий успіх, утримує північно-західну та південно-східну частини заводу», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що ворог вів штурмові дії в районах північно-східної частини Лисичанського НПЗ, населеного пункту Тополівка та північної частини населених пунктів Вовчоярівка і Малорязанцеве, частково має успіх, утримує під вогневим контролем ділянку дороги Тополівка – Лисичанськ.

Доповнення

Міністерство оборони Великої Британії повідомляло, що Збройні сили України утримують свої позиції у Лисичанську після виходу із Сєвєродонецька. Нинішні бої, імовірно, тривають навколо Лисичанського нафтопереробного заводу.