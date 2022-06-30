Рашисты удерживают северо-западную и юго-восточную части Лисичанского нефтеперерабатывающего завода
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Российские оккупанты ведут штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеют частичный успех, удерживают северо-западную и юго-восточную части завода. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«На Лисичанском направлении противник обстреливает позиции наших войск в районе города Лисичанск. Ведет штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, содержит северо-западную и юго-восточную части завода», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что враг вел штурмовые действия в районах северо-восточной части Лисичанского НПЗ, населенного пункта Тополевка и северной части населенных пунктов Волчеяровка и Малорязанцево, частично преуспевает, удерживает под огневым контролем участок дороги Тополевка - Лисичанск.
Дополнение
Министерство обороны Великобритании сообщало, что Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции в Лисичанске после выхода из Северодонецка. Нынешние бои предположительно продолжаются вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.