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Рашисты удерживают северо-западную и юго-восточную части Лисичанского нефтеперерабатывающего завода

Киев • УНН

 • 93450 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Российские оккупанты ведут штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеют частичный успех, удерживают северо-западную и юго-восточную части завода. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«На Лисичанском направлении противник обстреливает позиции наших войск в районе города Лисичанск. Ведет штурмовые действия в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, имеет частичный успех, содержит северо-западную и юго-восточную части завода», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что враг вел штурмовые действия в районах северо-восточной части Лисичанского НПЗ, населенного пункта Тополевка и северной части населенных пунктов Волчеяровка и Малорязанцево, частично преуспевает, удерживает под огневым контролем участок дороги Тополевка - Лисичанск.

Дополнение

Министерство обороны Великобритании сообщало, что Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции в Лисичанске после выхода из Северодонецка. Нынешние бои предположительно продолжаются вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

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