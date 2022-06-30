ЗСУ утримують позиції у Лисичанську, бої тривають навколо нафтопереробного заводу – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Збройні сили України утримують свої позиції у Лисичанську після виходу із Сєвєродонецька. Нинішні бої, імовірно, тривають навколо Лисичанського нафтопереробного заводу. Про це інформує міністерство оборони Великої Британії в Twitter, передає УНН.
Цитата
"Після відходу із Сєвєродонецька українські війська продовжують утримувати позиції в місті Лисичанськ. (...) Поточні наземні бої, імовірно, зосереджені навколо Лисичанського нафтопереробного заводу, за 10 км на південний захід від центру міста", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Зокрема, російські сили продовжують підходити з боку Попасної, усуваючи необхідність форсувати річку Сіверський Донець у цьому районі.
За даними розвідки, російські сили продовжують добиватися обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських захисників у північній частині Донецької області за рахунок наступу з Ізюму.
"Досить імовірно, що здатність українських сил продовжувати бойові дії, затягуючи бої, а потім в належному порядку відводити війська до того, як вони потраплять в оточення, як і раніше буде ключовим фактором у результаті кампанії", – йдеться в повідомленні.
Доповнення
Як писав УНН, російські окупанти зранку здійснюють наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу у Луганській області.