ЗСУ утримують позиції у Лисичанську, бої тривають навколо нафтопереробного заводу – британська розвідка

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"Після відходу із Сєвєродонецька українські війська продовжують утримувати позиції в місті Лисичанськ. (...) Поточні наземні бої, імовірно, зосереджені навколо Лисичанського нафтопереробного заводу, за 10 км на південний захід від центру міста", – ідеться у повідомленні.

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Зокрема, російські сили продовжують підходити з боку Попасної, усуваючи необхідність форсувати річку Сіверський Донець у цьому районі.

За даними розвідки, російські сили продовжують добиватися обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських захисників у північній частині Донецької області за рахунок наступу з Ізюму.

"Досить імовірно, що здатність українських сил продовжувати бойові дії, затягуючи бої, а потім в належному порядку відводити війська до того, як вони потраплять в оточення, як і раніше буде ключовим фактором у результаті кампанії", – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Як писав УНН, російські окупанти зранку здійснюють наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу у Луганській області.