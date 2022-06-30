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ЗСУ утримують позиції у Лисичанську, бої тривають навколо нафтопереробного заводу – британська розвідка

ЗСУ утримують позиції у Лисичанську, бої тривають навколо нафтопереробного заводу – британська розвідка

Київ • УНН

 • 122804 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Збройні сили України утримують свої позиції у Лисичанську після виходу із Сєвєродонецька. Нинішні бої, імовірно, тривають навколо Лисичанського нафтопереробного заводу. Про це інформує міністерство оборони Великої Британії в Twitter, передає УНН.

Цитата

"Після відходу із Сєвєродонецька українські війська продовжують утримувати позиції в місті Лисичанськ. (...) Поточні наземні бої, імовірно, зосереджені навколо Лисичанського нафтопереробного заводу, за 10 км на південний захід від центру міста", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Зокрема, російські сили продовжують підходити з боку Попасної, усуваючи необхідність форсувати річку Сіверський Донець у цьому районі.

За даними розвідки, російські сили продовжують добиватися обмеженого прогресу, намагаючись оточити українських захисників у північній частині Донецької області за рахунок наступу з Ізюму.

"Досить імовірно, що здатність українських сил продовжувати бойові дії, затягуючи бої, а потім в належному порядку відводити війська до того, як вони потраплять в оточення, як і раніше буде ключовим фактором у результаті кампанії", – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Як писав УНН, російські окупанти зранку здійснюють наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу у Луганській області.

Українські Національні Новини

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