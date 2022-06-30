ВСУ удерживают позиции в Лисичанске, бои продолжаются вокруг нефтеперерабатывающего завода – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции в Лисичанске после выхода из Северодонецка. Нынешние бои, вероятно, продолжаются вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Об этом информирует министерство обороны Великобритании в Twitter, передает УНН.
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"После ухода из Северодонецка украинские войска продолжают удерживать позиции в городе Лисичанск. (...) Текущие наземные бои, вероятно, сосредоточены вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, в 10 км к юго-западу от центра города", – говорится в сообщении.
Детали
В частности, российские силы продолжают подходить со стороны Попасной, устраняя необходимость форсировать реку Северский Донец в этом районе.
По данным разведки, российские силы продолжают добиваться ограниченного прогресса, пытаясь оцепить украинских защитников в северной части Донецкой области за счет наступления из Изюма.
"Довольно вероятно, что способность украинских сил продолжать боевые действия, затягивая бои, а затем в надлежащем порядке отводить войска до того, как они попадут в окружение, по-прежнему будет ключевым фактором в результате кампании", – говорится в сообщении.
Дополнение
Как писал УНН, российские оккупанты утром совершают наступление вблизи Верхнекамянки и штурмовые действия вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в Луганской области.