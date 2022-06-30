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ВСУ удерживают позиции в Лисичанске, бои продолжаются вокруг нефтеперерабатывающего завода – британская разведка

ВСУ удерживают позиции в Лисичанске, бои продолжаются вокруг нефтеперерабатывающего завода – британская разведка

Киев • УНН

 • 122803 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Вооруженные силы Украины удерживают свои позиции в Лисичанске после выхода из Северодонецка. Нынешние бои, вероятно, продолжаются вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Об этом информирует министерство обороны Великобритании в Twitter, передает УНН.

Цитата

"После ухода из Северодонецка украинские войска продолжают удерживать позиции в городе Лисичанск. (...) Текущие наземные бои, вероятно, сосредоточены вокруг Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, в 10 км к юго-западу от центра города", – говорится в сообщении.

Детали

В частности, российские силы продолжают подходить со стороны Попасной, устраняя необходимость форсировать реку Северский Донец в этом районе.

По данным разведки, российские силы продолжают добиваться ограниченного прогресса, пытаясь оцепить украинских защитников в северной части Донецкой области за счет наступления из Изюма.

"Довольно вероятно, что способность украинских сил продолжать боевые действия, затягивая бои, а затем в надлежащем порядке отводить войска до того, как они попадут в окружение, по-прежнему будет ключевым фактором в результате кампании", – говорится в сообщении.

Дополнение

Как писал УНН, российские оккупанты утром совершают наступление вблизи Верхнекамянки и штурмовые действия вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в Луганской области.

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