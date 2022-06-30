Окупанти ведуть штурм поблизу Лисичанського НПЗ, уражено два береги Сіверського Донця - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Російські окупанти зранку ведуть наступ поблизу Верхньокам’янки та штурмові дії поблизу Лисичанського нафтопереробного заводу у Луганській області. Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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Окрім того, вогнем росіян уражені обидва береги – і з боку Сєвєродонецька, і з боку Лисичанська. Майже під постійним вогневим тиском район «Донсоди». Ворог не припиняє обстріл території уздовж річки Сіверський Донець, зазначив Гайдай.
Окупанти, зі слів голови ОВА, не полишають намірів блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. 29 червня ним обстріляна цивільна інфраструктура Лисичанська та Верхньокам’янки.
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У районі Лисичанська бої тривають на околицях.