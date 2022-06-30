Окупанти ведуть штурм поблизу Лисичанського НПЗ, уражено два береги Сіверського Донця - Гайдай

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Окрім того, вогнем росіян уражені обидва береги – і з боку Сєвєродонецька, і з боку Лисичанська. Майже під постійним вогневим тиском район «Донсоди». Ворог не припиняє обстріл території уздовж річки Сіверський Донець, зазначив Гайдай.

Окупанти, зі слів голови ОВА, не полишають намірів блокувати Лисичанськ та взяти під контроль ділянку автошляху Лисичанськ – Бахмут. 29 червня ним обстріляна цивільна інфраструктура Лисичанська та Верхньокам’янки.

Доповнення

У районі Лисичанська бої тривають на околицях.