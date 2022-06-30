Оккупанты ведут штурм вблизи Лисичанского НПЗ, поражены два берега Северского Донца - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Российские оккупанты с утра ведут наступление вблизи Верхнекаменки и штурмовые действия вблизи Лисичанского нефтеперерабатывающего завода в Луганской области. Об этом в своем Telegram сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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Кроме того, огнем россиян поражены оба берега – и со стороны Северодонецка, и со стороны Лисичанска. Почти под постоянным огневым давлением район «Донсоды». Враг не прекращает обстрел территории вдоль реки Северский Донец, отметил Гайдай.
Оккупанты, по словам главы ОВА, не оставляют намерений блокировать Лисичанск и взять под контроль участок автодороги Лисичанск – Бахмут. 29 июня им обстреляна гражданская инфраструктура Лисичанская и Верхнекаменки.
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В районе Лисичанска бои продолжаются в окрестностях.