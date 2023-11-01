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Вучич распустил парламент Сербии и назначил внеочередные выборы

Киев • УНН

 • 152234 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент Сербии Александр Вучич в среду распустил парламент страны и назначил досрочные выборы на 17 декабря. Об этом сообщает сербское издание Politika, пишет УНН.

Вучич распустил парламент Сербии и назначил внеочередные выборы

Цитата

"Я издаю указ о роспуске парламента, избранного с 2022 года. Этот указ вступает в силу со дня его публикации в Официальном вестнике. Я объявляю выборы на 17 декабря", - заявил Вучич.

Отмечается, что он подписал решение о назначении выборов, после чего обратился к гражданам.

"Уважаемые граждане, желаю вам счастливых выборов, мы живем в непростое время. Очень важно, чтобы Сербия сохранила мир и стабильность. Желаю всем участникам хорошего результата, желаю, чтобы они все сделали цивилизованно", - подчеркнул президент Сербии.

Сообщается, что выборы одновременно пройдут во всех крупных муниципальных образованиях Сербии, поскольку правительство распустило все органы местного самоуправления.

Напомним

В конце мая президент Сербии Александр Вучич ушел с поста главы своей политической партии, сделав символическую уступку на фоне уличных протестов. Своим преемником он предложил министра обороны страны Милоша Вучевича.

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