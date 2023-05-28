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Президент Сербії пішов з посади лідера партії на тлі протестів

Президент Сербії пішов з посади лідера партії на тлі протестів

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент Сербії Олександр Вучич пішов з посади голови своєї політичної партії, зробивши символічну поступку на тлі вуличних протестів, що наростають, передає УНН.

Деталі

Вучич, який очолював Прогресивну партію протягом 11 років, заявив журналістам, що його змінить міністр оборони Мілош Вучевич на посаді голови партії. Вучич очолював Прогресивну партію з 2012 року після обрання Томислава Ніколича президентом країни.

"Наша політика не зміниться, ми залишимося двигуном розвитку нашої Батьківщини", - заявив президент, повідомляє державне інформаційне агентство Tanjug.

Срджан Міливоєвич, депутат від опозиційної Демократичної партії, заявив агентству N1, що зміна керівництва показує, що правляча партія — це "один великий сімейний бізнес".

Раніше президент порушував питання про проведення дострокових виборів, прагнучи пом'якшити зростаючі вуличні протести після масових розстрілів, які сколихнули націю. Четверта акція протесту опозиції пройшла в суботу.

Вучич назвав марші протесту під керівництвом опозиції спробою використати масові розстріли у політичних цілях.

Що було раніше

Два масові вбивства цього місяця, у тому числі перше в Сербії вбивство в школі, забрали життя 18 людей, більшість з яких були учнями, і поранили 20 людей, викликавши марші протесту десятків тисяч людей у найбільших містах балканської країни.

Сербія, яка прагне стати членом ЄС, чинить опір запровадженню західних санкцій проти росії. Вучич неодноразово заявляв, що західні союзники чинять на нього тиск з метою запровадити санкції проти росії.

росія підтримує відмову Сербії визнати незалежність її колишнього краю Косова - питання, яке нещодавно загострило напруженість у відносинах між Белградом та Приштиною.

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