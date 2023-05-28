Президент Сербії пішов з посади лідера партії на тлі протестів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Президент Сербії Олександр Вучич пішов з посади голови своєї політичної партії, зробивши символічну поступку на тлі вуличних протестів, що наростають, передає УНН.
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Вучич, який очолював Прогресивну партію протягом 11 років, заявив журналістам, що його змінить міністр оборони Мілош Вучевич на посаді голови партії. Вучич очолював Прогресивну партію з 2012 року після обрання Томислава Ніколича президентом країни.
"Наша політика не зміниться, ми залишимося двигуном розвитку нашої Батьківщини", - заявив президент, повідомляє державне інформаційне агентство Tanjug.
Срджан Міливоєвич, депутат від опозиційної Демократичної партії, заявив агентству N1, що зміна керівництва показує, що правляча партія — це "один великий сімейний бізнес".
Раніше президент порушував питання про проведення дострокових виборів, прагнучи пом'якшити зростаючі вуличні протести після масових розстрілів, які сколихнули націю. Четверта акція протесту опозиції пройшла в суботу.
Вучич назвав марші протесту під керівництвом опозиції спробою використати масові розстріли у політичних цілях.
Що було раніше
Два масові вбивства цього місяця, у тому числі перше в Сербії вбивство в школі, забрали життя 18 людей, більшість з яких були учнями, і поранили 20 людей, викликавши марші протесту десятків тисяч людей у найбільших містах балканської країни.
Сербія, яка прагне стати членом ЄС, чинить опір запровадженню західних санкцій проти росії. Вучич неодноразово заявляв, що західні союзники чинять на нього тиск з метою запровадити санкції проти росії.
росія підтримує відмову Сербії визнати незалежність її колишнього краю Косова - питання, яке нещодавно загострило напруженість у відносинах між Белградом та Приштиною.