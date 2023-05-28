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13 марта, 19:26 • 45929 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 103814 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107140 просмотра

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13 марта, 13:40 • 107346 просмотра

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13 марта, 10:29 • 94432 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110137 просмотра

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Президент Сербии ушел с поста лидера партии на фоне протестов

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Сербии Александр Вучич ушел с поста главы своей политической партии, сделав символическую уступку на фоне нарастающих уличных протестов, передает УНН.

Детали

Вучич, возглавлявший Прогрессивную партию в течение 11 лет, заявил журналистам, что его сменит министр обороны Милош Вучевич на посту председателя партии. Вучич возглавлял Прогрессивную партию с 2012 года после избрания Томислава Николича президентом страны.

"Наша политика не изменится, мы останемся двигателем развития нашей Родины", - заявил президент, сообщает государственное информационное агентство Tanjug.

Срджан Миливоевич, депутат от оппозиционной Демократической партии, заявил агентству N1, что смена руководства показывает, что правящая партия — это "один большой семейный бизнес".

Ранее президент поднимал вопрос о проведении досрочных выборов, стремясь смягчить растущие уличные протесты после массовых расстрелов, которые всколыхнули нацию. Четвертая акция протеста оппозиции прошла в субботу.

Вучич назвал марши протеста под руководством оппозиции попыткой использовать массовые расстрелы в политических целях.

Что было раньше

Два массовых убийства в этом месяце, в том числе первое в Сербии убийство в школе, унесли жизни 18 человек, большинство из которых были учениками, и ранили 20 человек, вызвав марши протеста десятков тысяч людей в крупнейших городах балканской страны.

Сербия, стремящаяся стать членом ЕС, сопротивляется введению западных санкций против россии. Вучич неоднократно заявлял, что западные союзники оказывают на него давление с целью ввести санкции против россии.

россия поддерживает отказ Сербии признать независимость ее бывшего края Косово - вопрос, который недавно обострил напряженность в отношениях между Белградом и Приштиной.

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