Президент Сербии ушел с поста лидера партии на фоне протестов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Сербии Александр Вучич ушел с поста главы своей политической партии, сделав символическую уступку на фоне нарастающих уличных протестов, передает УНН.
Детали
Вучич, возглавлявший Прогрессивную партию в течение 11 лет, заявил журналистам, что его сменит министр обороны Милош Вучевич на посту председателя партии. Вучич возглавлял Прогрессивную партию с 2012 года после избрания Томислава Николича президентом страны.
"Наша политика не изменится, мы останемся двигателем развития нашей Родины", - заявил президент, сообщает государственное информационное агентство Tanjug.
Срджан Миливоевич, депутат от оппозиционной Демократической партии, заявил агентству N1, что смена руководства показывает, что правящая партия — это "один большой семейный бизнес".
Ранее президент поднимал вопрос о проведении досрочных выборов, стремясь смягчить растущие уличные протесты после массовых расстрелов, которые всколыхнули нацию. Четвертая акция протеста оппозиции прошла в субботу.
Вучич назвал марши протеста под руководством оппозиции попыткой использовать массовые расстрелы в политических целях.
Что было раньше
Два массовых убийства в этом месяце, в том числе первое в Сербии убийство в школе, унесли жизни 18 человек, большинство из которых были учениками, и ранили 20 человек, вызвав марши протеста десятков тысяч людей в крупнейших городах балканской страны.
Сербия, стремящаяся стать членом ЕС, сопротивляется введению западных санкций против россии. Вучич неоднократно заявлял, что западные союзники оказывают на него давление с целью ввести санкции против россии.
россия поддерживает отказ Сербии признать независимость ее бывшего края Косово - вопрос, который недавно обострил напряженность в отношениях между Белградом и Приштиной.