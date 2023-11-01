Глава Єврокомісії фон дер Ляєн закликала Сербію де-факто визнати незалежність Косова

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Сербія має де-факто визнати незалежність Косово в обмін на пакет фінансової підтримки від ЄС. Про це вона сказала під візиту до Белграду, пише УНН з посиланням на Euronews.