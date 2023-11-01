Глава Єврокомісії фон дер Ляєн закликала Сербію де-факто визнати незалежність Косова
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Сербія має де-факто визнати незалежність Косово в обмін на пакет фінансової підтримки від ЄС. Про це вона сказала під візиту до Белграду, пише УНН з посиланням на Euronews.
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"Йдеться про виконання Охридської угоди. Ця угода передбачає різні кроки. Наприклад, визнання Сербією документів та інституцій. А це, з іншого боку, супроводжується створенням Спільноти муніципалітетів із сербською більшістю. Це має бути зроблено Косово", - заявила глава Єврокомісії.
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Видання зазначає, що фінансова підтримки від ЄС дасть Сербії змогу подвоїти ВВП у найближчі десять років. Зараз у розрахунку на душу населення він становить приблизно 44% від середнього по ЄС і після пандемії зростає приблизно на 2% на рік.
За словами голови Єврокомісії, створення спільноти сербських муніципалітетів у Косово має стати органом самоврядування для сербів, які живуть на території Косова. Белград і Приштина домовилися про це в рамках переговорів щодо нормалізації відносин в Охриді минулої весни, але процес так і не було завершено.
Своєю чергою президент Сербії Александр Вучич сказав, що необхідно виконувати положення підписаних документів, пов'язані зі Спільнотою сербських муніципалітетів. На думку фон дер Ляєн, Косово має реалізувати план надання етнічним сербам певної автономії. За її словами, це відкриє для Косово доступ до пакету європейських інвестицій.
Охридська угода також передбачає взаємне визнання паспортів, відмову Сербії від представництва Косова на світовій арені та обмін дипмісіями - тобто фактичне визнання Белградом незалежності території.
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