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Голова Єврокомісії закликала Косово і Сербію нормалізувати відносини

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Сербія та Косово повинні рішуче рухатися до нормалізації відносин, щоб приєднатися до Європейського Союзу. Про це повідомили Bloomberg, пише УНН.

Голова Єврокомісії закликала Косово і Сербію нормалізувати відносини

Цитата

«Ми всі знаємо, що можемо досягти всіх цих кроків вперед і успіхів, якщо Косово і Сербія нормалізують свої відносини», — сказала фон дер Ляєн.

«Для обох дуже важливо взаємодіяти, співпрацювати».

Деталі

У понеділок, 30 жовтня, у Приштині Урсула фон дер Ляєн зустрілась із президентом Косово Вйосою Османі.

Очільниця Єврокомісії підкреслила, що Сербія і Косово повинні виконати вимоги, висунуті міжнародними посередниками, щоб просунутися вперед у своїх зусиллях щодо приєднання до Європейського Союзу. Тобто Сербія повинна забезпечити «де-факто» визнання Косово, тоді як Косово має реалізувати план надання етнічним сербам певної автономії.

Нагадаємо

Лідери Франції, Німеччини та Італії також закликали Сербію «визнати де-факто» Косово, яке проголосило незалежність у 2008 році, проте яке Белград продовжує вважати своєю провінцією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Напруженість між Косово і Сербією загрожує балканському шляху до інтеграції в ЄС - Бербок

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