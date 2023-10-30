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Глава Еврокомиссии призвала Косово и Сербию нормализовать отношения

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 октября. УНН. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Сербия и Косово должны решительно двигаться к нормализации отношений, чтобы присоединиться к Европейскому Союзу. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Глава Еврокомиссии призвала Косово и Сербию нормализовать отношения

Цитата

«Мы все знаем, что можем достичь всех этих шагов вперед и успехов, если Косово и Сербия нормализуют свои отношения», — сказала фон дер Ляйен.

«Для обоих очень важно взаимодействовать, сотрудничать».

Детали

В понедельник, 30 октября, в Приштине Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом Косово Вьосой Османи.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что Сербия и Косово должны выполнить требования, выдвинутые международными посредниками, чтобы продвинуться вперед в своих усилиях по присоединению к Европейскому Союзу. То есть Сербия должна обеспечить «де-факто» признание Косово, в то время как Косово должно реализовать план предоставления этническим сербам определенной автономии.

Напомним

Лидеры Франции, Германии и Италии также призвали Сербию «признать де-факто» Косово, провозгласившее независимость в 2008 году, однако которое Белград продолжает считать своей провинцией.

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