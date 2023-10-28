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Лідери ЄС закликали Сербію визнати Косово «де-факто»

Київ • УНН

 • 95509 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Лідери Франції, Німеччини та Італії закликали Сербію в п’ятницю «визнати де-факто» Косово, яке проголосило незалежність у 2008 році, проте яке Белград продовжує вважати своєю провінцією. Про це пише Reuters, передає УНН.

Лідери ЄС закликали Сербію визнати Косово «де-факто»

Деталі

У заяві наступного дня після переговорів з обома сторонами президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні заявили, що настав час для балканських сусідів виконати попередні зобов’язання.

Цей крок стався на тлі зростання міжнародної стурбованості тим, що колишні вороги часів війни можуть повернутися до відкритого конфлікту після серії насильницьких інцидентів за останні місяці.

Значна частина напруги зосереджена на півночі Косово, де етнічні серби становлять більшість. Решту Косово переважно складають етнічні албанці.

У своїй заяві Макрон, Шольц і Мелоні повторили давні заклики до прем’єр-міністра Косово Альбіна Курті створити асоціацію муніципалітетів з більшістю сербів на півночі, надавши місцевим сербам певний ступінь самоврядування.

Сербія і Косово провели роки переговорів за посередництва Європейського Союзу щодо нормалізації своїх відносин. Оскільки цей процес застопорився, лідери трьох найбільших країн ЄС дедалі активніше залучаються до спроб повернути відносини в нормальному напрямку.

Хоча раніше ЄС ухилявся від політично делікатного питання фактичного визнання Косова, троє лідерів чітко дали зрозуміти, що саме цього вони очікують від Сербії, чинячи тиск на президента Сербії Александра Вучича.

«Ми закликаємо Косово розпочати процедуру створення Асоціації муніципалітетів із сербською більшістю в Косово, як це передбачено проєкт статуту, а Сербію — визнати де-факто», — йдеться в заяві.

Раніше Вучич заявив, що не визнає Косово ні формально, ні неофіційно.

Але і Сербія, і Косово прагнуть колись приєднатися до ЄС, і блок наполягає на тому, що їм потрібно буде врегулювати свої розбіжності, перш ніж вони зможуть стати членами.

"Без прогресу в нормалізації відносин обидві сторони ризикують втратити важливі можливості", - заявили три лідери.

Нагадаємо

У суботу, 21 жовтня, представники Європейського Союзу та Сполучених Штатів закликали Косово та Сербію відновити діалог щодо нормалізації відносин.

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