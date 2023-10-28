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Лидеры ЕС призвали Сербию признать Косово «де-факто»

Киев • УНН

 • 95509 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Лидеры Франции, Германии и Италии призвали Сербию в пятницу «признать де-факто» Косово, которое провозгласило независимость в 2008 году, однако которое Белград продолжает считать своей провинцией. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Лидеры ЕС призвали Сербию признать Косово «де-факто»

Детали

В заявлении на следующий день после переговоров с обеими сторонами президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявили, что настало время для балканских соседей выполнить предыдущие обязательства.

Этот шаг произошел на фоне растущей международной обеспокоенности тем, что бывшие враги времен войны могут вернуться к открытому конфликту после серии насильственных инцидентов за последние месяцы.

Значительная часть напряжения сосредоточена на севере Косово, где этнические сербы составляют большинство. Остальную часть Косово преимущественно составляют этнические албанцы.

В своем заявлении Макрон, Шольц и Мелони повторили давние призывы к премьер-министру Косово Альбину Курти создать ассоциацию муниципалитетов с большинством сербов на севере, предоставив местным сербам определенную степень самоуправления.

Сербия и Косово провели годы переговоров при посредничестве Европейского союза по нормализации своих отношений. Поскольку этот процесс застопорился, лидеры трех крупнейших стран ЕС все активнее вовлекаются в попытки вернуть отношения в нормальное русло.

Хотя ранее ЕС уклонялся от политически деликатного вопроса фактического признания Косово, три лидера четко дали понять, что именно этого они ожидают от Сербии, оказывая давление на президента Сербии Александра Вучича.

«Мы призываем Косово начать процедуру создания Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством в Косово, как это предусмотрено проектом устава, а Сербию — признать де-факто», — говорится в заявлении.

Ранее Вучич заявил, что не признает Косово ни формально, ни неофициально.

Но и Сербия, и Косово стремятся когда-то присоединиться к ЕС, и блок настаивает на том, что им нужно будет урегулировать свои разногласия, прежде чем они смогут стать членами.

"Без прогресса в нормализации отношений обе стороны рискуют потерять важные возможности", - заявили три лидера.

Напомним

В субботу, 21 октября, представители Европейского Союза и Соединенных Штатов призвали Косово и Сербию возобновить диалог по нормализации отношений.

Украинские Национальные Новости

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