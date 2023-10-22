ЄС та США закликали Косово та Сербію повернутись до переговорів щодо нормалізації відносин
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У суботу представники Європейського Союзу та Сполучених Штатів закликали Косово та Сербію відновити діалог щодо нормалізації відносин. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.
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Представник ЄС Мірослав Лайчак і спеціальний представник США на Західних Балканах Габріель Ескобар зустрілися з прем'єр-міністром Альбіном Курті в столиці Косово Пріштині. Пізніше вони вирушили до Сербії на зустріч із президентом Александром Вучичем у Белграді.
Зазначається, що залученість дипломатів з Німеччини, Франції та Італії відображала занепокоєння Заходу щодо кризи в нестабільному балканському регіоні.
На тлі зіткнення, яке відбулось 24 вересня, коли близько 30 сербських озброєних бойовиків перетнули північне Косово, убивши поліцейського та встановивши барикади, перш ніж розпочати багатогодинну перестрілку з косовською поліцією, дипломати закликали держави повернутись до діалогу, аби уникнути подальших сутичок.
Лайчак сказав, що під час зустрічі з Курті іноземні офіційні особи підкреслили, що «терористичний напад на косовську поліцію з боку озброєних осіб є явною та безпрецедентною ескалацією».
Він додав, що атака також «дуже чітко підкреслила, що і деескалація, і нормалізація зараз є актуальнішими, ніж будь-коли».
«Якщо не буде діалогу, може статися повторення ескалації», - сказав Лайчак.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила глибоку стурбованість щодо зростання напруженості між Косовом і Сербією через нещодавні сутички між сербськими бойовиками і поліцією Косова.