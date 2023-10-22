ЕС и США призвали Косово и Сербию вернуться к переговорам по нормализации отношений
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. В субботу представители Европейского Союза и Соединенных Штатов призвали Косово и Сербию возобновить диалог по нормализации отношений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
Представитель ЕС Мирослав Лайчак и специальный представитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар встретились с премьер-министром Альбином Курти в столице Косово Приштине. Позже они отправились в Сербию на встречу с президентом Александром Вучичем в Белграде.
Отмечается, что вовлеченность дипломатов из Германии, Франции и Италии отражала обеспокоенность Запада по поводу кризиса в нестабильном балканском регионе.
На фоне столкновения, которое произошло 24 сентября, когда около 30 сербских вооруженных боевиков пересекли северное Косово, убив полицейского и установив баррикады, прежде чем начать многочасовую перестрелку с косовской полицией, дипломаты призвали государства вернуться к диалогу, чтобы избежать дальнейших столкновений.
Лайчак сказал, что во время встречи с Курти иностранные официальные лица подчеркнули, что «террористическое нападение на косовскую полицию со стороны вооруженных лиц является явной и беспрецедентной эскалацией».
Он добавил, что атака также «очень четко подчеркнула, что и деэскалация, и нормализация сейчас более актуальны, чем когда-либо».
«Если не будет диалога, может произойти повторение эскалации», - сказал Лайчак.
Напомним
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила глубокую обеспокоенность относительно роста напряженности между Косово и Сербией из-за недавних столкновений между сербскими боевиками и полицией Косово.