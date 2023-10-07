Напруженість між Косово і Сербією загрожує балканському шляху до інтеграції в ЄС - Бербок
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловила глибоку стурбованість щодо зростання напруженості між Косовом і Сербією через нещодавні сутички між сербськими бойовиками і поліцією Косова, про це повідомляє AP, пише УНН.
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Ця заява від Бербок пролунала в Тирані на зустрічі глав МЗС напередодні саміту Берлінського процесу, який відбудеться 16 жовтня за ініціативи Німеччини і Франції, покликаної заохотити шість західнобалканських країн продовжити працювати над набуттям членства в ЄС.
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"Основа стабільності в регіоні це є безпека. Напруженість, яка спостерігається останніми днями між Сербією і Косовом, ставить під загрозу Берлінський процес", – заявила Бербок.
Міністерка також наголосила,що Берлінський процес має вирішальне значення для просування зв'язків та співпраці в регіоні.
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