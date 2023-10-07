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Напряженность между Косово и Сербией угрожает балканскому пути к интеграции в ЕС - Бербок

Киев • УНН

 • 550071 просмотра

Киев. 7 октября. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила глубокую обеспокоенность по поводу роста напряженности между Косовом и Сербией из-за недавних стычек между сербскими боевиками и полицией Косово, об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Это заявление от Бербок прозвучало в Тиране на встрече глав МИД накануне саммита Берлинского процесса, который состоится 16 октября по инициативе Германии и Франции, призванной поощрить шесть западнобалканских стран продолжить работать над приобретением членства в ЕС.

Цитата

"Основа стабильности в регионе это безопасность. Напряженность, наблюдаемая в последние дни между Сербией и Косовом, ставит под угрозу Берлинский процесс", – заявила Бербок.

Минист также подчеркнула,что Берлинский процесс имеет решающее значение для продвижения связей и сотрудничества в регионе.

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