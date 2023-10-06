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Шольц закликав відійти від принципу одноголосного ухвалення рівень у зовнішній політиці ЄС перед тим, як приймати нових членів

Шольц закликав відійти від принципу одноголосного ухвалення рівень у зовнішній політиці ЄС перед тим, як приймати нових членів

Київ • УНН

 • 559844 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Канцлер Німеччини Олаф Шольц акцентував на потребі у реформуванні системи ухвалення рішень ЄС перед його розширенням та обговоренні майбутнього нових держав. Про це повідомляє Deutsche Welle, пише УНН.

Детали

Зокрема, Шольц знову заявив, що треба відійти від принципу одностайності у зовнішній та податковій політиці ЄС. Замість того, щоб ухвалювати рішення з цих питань одноголосним голосуванням, як це відбувається зараз, він закликав вирішувати все голосуванням більшості.

Цитата

"Крім того, перед ухваленням до Європейського Союзу нових членів необхідно обговорити майбутній розмір Єврокомісії та розподіл місць у Європейському парламенті. ЄС не може "просто розширювати Комісію та винаходити нові міністерства", наголосив Олаф Шольц.

Доповнення

Канцлер також нагадав, що не всі члени ЄС, які "отримують чисті виплати сьогодні, можуть очікувати, що так буде й у майбутньому". Коли до ЄС приєднаються нові, менш розвинені з погляду економіки країни, нинішнім членам також доведеться зробити свій внесок у фінансування.

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