Шольц призвал отойти от принципа единогласного принятия решений во внешней политике ЕС перед тем, как принять новых членов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц акцентировал внимание на необходимости реформирования системы принятия решений ЕС перед ее расширением и обсуждением будущего новых государств. Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.
Детали
В частности, Шольц вновь заявил, что надо отойти от принципа единодушия во внешней и налоговой политике ЕС. Вместо того, чтобы принимать решения по этим вопросам единогласным голосованием, как это происходит сейчас, он призвал решать все голосованием большинства.
Цитата
"Кроме того, перед принятием в Европейский Союз новых членов необходимо обсудить будущий размер Еврокомиссии и распределение мест в Европейском парламенте. ЕС не может "просто расширять комиссию и изобретать новые министерства", подчеркнул Олаф Шольц.
Дополнение
Канцлер также напомнил, что не все члены ЕС, которые "получают чистые выплаты сегодня, могут ожидать, что так будет и в будущем". Когда к ЕС присоединятся новые, менее развитые с точки зрения экономики страны, нынешним членам также придется внести свой вклад в финансирование.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Евросоюзе допускают расширение до 36 стран