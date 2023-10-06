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Шольц призвал отойти от принципа единогласного принятия решений во внешней политике ЕС перед тем, как принять новых членов

Киев • УНН

 • 559843 просмотра

КИЕВ. 6 октября. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц акцентировал внимание на необходимости реформирования системы принятия решений ЕС перед ее расширением и обсуждением будущего новых государств. Об этом сообщает Deutsche Welle, пишет УНН.

Детали

В частности, Шольц вновь заявил, что надо отойти от принципа единодушия во внешней и налоговой политике ЕС. Вместо того, чтобы принимать решения по этим вопросам единогласным голосованием, как это происходит сейчас, он призвал решать все голосованием большинства.

Цитата

"Кроме того, перед принятием в Европейский Союз новых членов необходимо обсудить будущий размер Еврокомиссии и распределение мест в Европейском парламенте. ЕС не может "просто расширять комиссию и изобретать новые министерства", подчеркнул Олаф Шольц.

Дополнение

Канцлер также напомнил, что не все члены ЕС, которые "получают чистые выплаты сегодня, могут ожидать, что так будет и в будущем". Когда к ЕС присоединятся новые, менее развитые с точки зрения экономики страны, нынешним членам также придется внести свой вклад в финансирование.

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