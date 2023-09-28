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В Євросоюзі допускають розширення до 36 країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 вересня. УНН. Сьогодні та завтра в іспанському місті Мурсія відбудеться неформальна зустріч міністрів із загальних питань та політики єдності ЄС, на якій обговорюватимуться такі питання, як розширення Європейського союзу. Про це повідомляє Іспанське головування в Раді ЄС, пише УНН.

Деталі

«У перший день неформальної зустрічі міністрів, у четвер, 28 вересня, основна увага буде зосереджена на необхідності внутрішньої підготовки до можливого розширення ЄС до 36 країн-членів», - йдеться у повідомленні.

Водночас ведуться дискусії про те, як посилити підтримку держав-кандидатів з ЄС, рештою світу та третіми державами.

Як зазначається, ці два взаємопов'язані питання є основою для підготовки нового Стратегічного порядку денного ЄС, який буде затверджений у 2024 році під час бельгійського головування, але елементи якого окреслюються протягом іспанського семестру.

Доповнення 

Президентка Європарламенту Роберта Мецола сказала, що очікує, що країни-члени ЄС розпочнуть офіційні переговори з Україною вже в грудні.

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