В Євросоюзі допускають розширення до 36 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Сьогодні та завтра в іспанському місті Мурсія відбудеться неформальна зустріч міністрів із загальних питань та політики єдності ЄС, на якій обговорюватимуться такі питання, як розширення Європейського союзу. Про це повідомляє Іспанське головування в Раді ЄС, пише УНН.
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«У перший день неформальної зустрічі міністрів, у четвер, 28 вересня, основна увага буде зосереджена на необхідності внутрішньої підготовки до можливого розширення ЄС до 36 країн-членів», - йдеться у повідомленні.
Водночас ведуться дискусії про те, як посилити підтримку держав-кандидатів з ЄС, рештою світу та третіми державами.
Як зазначається, ці два взаємопов'язані питання є основою для підготовки нового Стратегічного порядку денного ЄС, який буде затверджений у 2024 році під час бельгійського головування, але елементи якого окреслюються протягом іспанського семестру.
Доповнення
Президентка Європарламенту Роберта Мецола сказала, що очікує, що країни-члени ЄС розпочнуть офіційні переговори з Україною вже в грудні.